Nyt valgforbund i Vallensbæk

I Vallensbæk har partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået valgteknisk samarbejde ved det forestående Kommunalvalg den 21. november.

I følge en fælles pressemeddelelse fra de tre partier har motivationen for indgåelse af valgforbundet været at skabe et stærkt borgerligt samarbejde, som sikrer, at fleste mulige borgerlige stemmer samles og at stemmerne opnår størst mulig indflydelse.

Videre skriver de tre partier i den fælles pressemeddelelse:

– De tre partier har naturligt hver sit særkende, men har også en fælles interesse i at opnå et mere varieret borgerligt styre og sikre en bred dialog og ikke mindst også større borgerinddragelse. Dette vil være en ubetinget fordel for Vallensbæks fortsatte udvikling i tråd med nuværende borgeres synspunkter.

Desuden er de tre partier, siger de i pressemeddelesen, blevet enig om at fortsætte samarbejde også efter valget den 21. november:

– Det aftales, at de tre partiers spidskandidater efter valget naturligt tager en drøftelse mht. konstituering og såfremt et af partierne skulle hænde ikke at opnå valg, bestræber de valgte partier i videst muligt omfang at hjælpe med tildeling af pladser i diverse udvalg, hvor disse kan besættes af personer, som ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen.