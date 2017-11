Parkeringshus i bymidten

DEBAT. Af Jenny Stockfleth Simelev, Spidskandidat for Nye Borgerlige

Det glæder os borgere, der bor i bymidten, at man har lyttet omkring de forhold, der er kommet ved Østervej, efter man fjernede seks parkeringspladser i forbindelse med indsnævringen for at lave plads til cykler, som aldrig bliver brugt. Det er svært for cyklelisterne at skulle køre der. Når det er svært for dem at bruge pladsen, skal den nedlægges. Borgerne ønsker mariehøne-bump på deres vej, så man på den måde får frigivet seks p-pladser til beboerne. De ønsker, at p-pladserne bliver forbeholdt dem, der bor der og har deres arbejdsbiler med hjem og at de ikke må bruges af andre.

Vi ved, at der er et stort ønske fra Mellemvej om at der kommer et stort skilt op om at p-pladser er forbeholdt dem, der bor der. Vestervej er også udfordret oppe ved etageejendommene, hvor der er beboere, der ønsker et stort skilt om at p-pladser er forbeholder beboerne.

Forslaget om et P-hus bag ved Netto, hvor der er erhvervslejemål, er godt. På den måde kan man kan kommer de svære parkeringsforhold, som der er i det område, til livs. Vi håber, det bliver til noget, og at det ikke valgflæsk for at gøre borgerne i bymidten glade.