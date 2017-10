Parkeringskontrol vedtaget

Da kommunalbestyrelsen holdt møde den 13. september, blev de lokale politikere enige om at gå videre med arbejdet med at indføre parkeringskontrol i kommunen.

Der var således enighed om at bakke op om, at Teknisk Forvaltning undersøger muligheden for enten at lade private firmaer stå for parkeringskontrollen eller at kommunalt ansatte kontrollører står for kontrollen.

Der var på mødet desuden enighed om, at den kommende parkeringskontrol skal være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for Brøndby, ikke mindst i forhold til store arrangementer på Stadion.

Et andet emne, politikerne diskuterede under punktet, var manglen på parkeringspladser. Her kunne Kent Max Magelund (S), borgmester, fortælle, at der har været afholdt møde mellem Brøndby Kommune og flere af boligselskaberne i byen. Her var emnet blevet berørt:

– Der var fra boligselskabernes side stor goodwill omkring det, og det blev oplyst, at de kunne skaffe cirka 160 nye parkeringspladser rundt omkring. Det arbejder vi ud fra, og der kommer en lokalplan ud fra det.

Desuden pegede Kent Max Magelund på, som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, at vestegnsborgmestrene har skrevet til justitsministeren for at gøre opmærksom, at der ifølge dem mangler politimandskab i Københavns Vestegns Politikreds. En mangel der ifølge Kent Max Magelund blandt andet betyder, at politiets mulighed for at udføre parkeringskontrol er væk.

Bør være kommunen

Efter at Teknisk Forvaltning har arbejdet videre med de forskellige muligheder, skal sagen igen drøftes af kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten afslørede dog på mødet den 13. September, at de går ind for en kommunal løsning, mens Venstre var tilhænger af at give opgave til et privat firma.