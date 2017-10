Pensionister skal have besked om pension

Indtil for ganske nylig fik man en hilsen fra Udbetaling Danmark, når man nærmede sig pensionsalderen, om, at man skulle huske at søge om pension. Men sådan er det ikke længere. Staten har nemlig ikke længere pligt til at informere borgerne om, at de skal søge pension. Så den besked er blevet sparet væk.

Det mener Dansk Folkeparti i Brøndby og Glostrup imidlertid er en forkert vej at gå. Derfor har de i begge kommunalbestyrelser foreslået at kommunerne selv skal informere de berørte borgere om, at det er ved at være tid til at søge om pension. I begge kommunalbestyrelser var der opbakning til forslaget.

Indstillingerne til de to kommunalbestyrelser var også enslydende:

– Den digitale verden gør bestemt ikke livet lettere for de ældre medborgere. Nu afskaffes informationsbrevet fra Udbetaling Danmark om, at man selv skal søge folkepension. Begrundelsen er forenkling, men for hvem? Ikke for den, der ikke ved, at man selv skal søge. Hvis man ikke ved at man selv skal søge, så er det jo svært at søge rettidigt.

Og forslaget fra Dansk Folkeparti var også det samme i begge kommuner:

– At forvaltningen undersøger muligheden for, og konsekvensen af, at Brøndby Kommune selv giver kommunens borgere meddelelse om deres ret til folkepension inden de pågældende når folkepensionsalderen.

I begge kommuner bakkede de øvrige partier op om idéen, der herefter vil blive behandlet i Økonomiudvalget, der vil undersøge muligheden for at sætte gang i initiativet, ligesom det skal undersøges, hvad det i givet fald vil koste.

I Glostrup nævnte borgmester John Engelhardt, at den billigste løsning formentlig bliver at bede staten om at sende besked til pensionisterne – men denne gang for kommunens regning og ikke for egen regning.