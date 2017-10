Politikere gik i blinde

Martin Nielson (S), tv, forsøgte som flere andre lokale politikere for et par uger siden livet som blind. Her ses han sommen med Jan Diemer fra den lokale afdeling af Dansk Blindesamfund. Foto: Dansk Blindesamfund

VALLENSBÆK. Dansk Blindesamfunds afdeling i Vallensbæk havde for nylig inviteret de lokale politikere til at prøve livet som blind eller svagtseende

Af Heiner Lützen Ank