Rasmussens usandheder

Kenneth Kristensen Berth (DF), MF, kommunalbestyrelsesmedlem

Det er sjældent, at man læser et indlæg med så mange usandheder som Henrik Rasmussens indlæg den 17. oktober 2017.

For det første overskriften: Henrik Rasmussen skriver, at det ikke er nogen skam at blive væk fra et møde, når man ikke er blevet inviteret. Men Henrik Rasmussen og De Konservative er blevet inviteret. De er endda blevet bedt om at være medarrangør af borgermødet. Men det ville Henrik Rasmussen ikke.

For det andet min indsats på Christiansborg for at sænke støjen i Vallensbæk. Her kan jeg sige, at den er større end de Konservatives lokalt valgte medlem Rasmus Jarlovs. Jarlov har ikke lavet andet end at bekæmpe letbanen og plæderer for højere hastigheder på motorvejen, hvad der skaber mere støj. Jeg har spurgt til og drøftet udfordringerne med støj i Vallensbæk med den forhenværende transportminister Hans Chr. Schmidt. Og jeg vil også i fremtiden gøre, hvad jeg kan i den sag, selvom jeg gerne vil slå fast, at det naturligvis er umuligt for én mand at udrette mirakler.

For det tredje: det er forkert når Henrik Rasmussen siger, at en støjvold langs Holbæk-motorvejen alene vil hjælpe nogle få ejendomme tæt på Vallensbækvej. Påstanden viser blot, at borgmesteren ikke har sat sig ind i projektet.

For det fjerde: Henrik Rasmussen må stoppe med at benægte, at arealet mellem Vallensbækvej og Holbæk-motorvejen er udlagt til erhvervsareal. Hvis man som borger er i tvivl kan man ringe til kommunen eller tjekke på plansystem.dk og se at arealet er udlagt til erhverv. Konservative har endda i kommunalbestyrelsen stemt imod at ændre arealet fra erhvervsareal til rekreativt areal!

Og endelig: vi kan ikke vente på staten. Hvis vi har mulighed for at gøre noget ved støjen i Vallensbæk for ingen eller ganske få penge, så skal vi gøre det.