Af

Lars Ammitzbøll

Sportsvej 20

2600 Glostrup

Tirsdag 10. oktober hørte jeg et godt foredrag om jernbanehistorie, og fik oplyst, at Glostrup fik sit S-tog i 1952. Nu ville det være en god idé, hvis vi fik et S-tog til at gå direkte til Roskilde med mellemstop i Albertslund og Høje Taastrup.

Det er på tide når vi har S-tog som kører til Køge og til Hillerød. Det ville være en lettelse for togpassagererne som daglig skal køre denne rute.