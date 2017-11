Sigurd genfortæller reformationen

Den 14. november besøger Sigurd Barrett Brøndby Strand Kirke for at fortælle om Luther og reformationen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I år bliver 500 års jubilæet for reformationen fejret. Det bliver markeret med besøg af Sigurd Barrett i Brøndby Strand Kirke den 14. november

Af Heiner Lützen Ank

I anledning af fejringen af, at det i år er 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte den protestantiske reformation af kirken, er Sigurd Barrett på rundtur til landets kirker for at genfortælle reformationshistorien for børn og deres forældre.

I denne forbindelse kommer Sigurd Barrett til Brøndby Strand Kirke den 14. november.

Koncerten finder sted tirsdag den 14. november kl. 17.00.

Koncerten er gratis. Men der skal hentes adgangsbilletter på kirkekontoret og ved børnearrangementer i Brøndbyøster Kirke eller Brøndby Strand Kirke. Ved reservationen af billetterne betales et depositum på 100 kr., som bliver refunderet på koncertdagen i Brøndby Strand Kirke.

Koncerten er et samarbejde mellem Brøndby Strand Kirke og Brøndbyøster Kirke.