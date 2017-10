Skovager får lov at udvide

Skovbørnehaven Skovager er mere populær, end forventet, da den blev bygget. Lige nu går der op til 58 børn i børnehaven, men den er kun bygget til 40 børn. Derfor har de behov for mere udeareal. De får med lokalplanen næsten dobbelt så meget. Det er ikke muligt at udvide arealet ind i skoven, da det er udlagt som grøn kile, og syv meter fra Børnehavens hegn ligger der et højspændingskabel i jorden, som man ikke må bygge daginstitution for tæt på. Derfor har kommunen planer om at udvide børnehavens areal langs med Skovsletten.

Det har nu været diskuteret i omkring to år, hvor naboerne på den anden side af Skovsletten har været utilfredse. De mente, at børnehavens muligheder for nye bebyggelser ville ligge for tæt på deres huse og dermed tage skovudsigten De har også været bekymrede for den øgede larm fra flere børn og for den øgede trafik, når forældre i bil afleverer sine børn i skovbørnehaven.

En del af de bekymringer er blevet imødegået i en revideret lokalplan, hvor nye bygninger skal flytte tættere på den nuværende.

– Generelt er det stadigvæk vores opfattelse, at ændringen ikke er i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan for hele området (Lokalplan HL4 Hvissinge Vest). Den reviderede lokalplan griber dog mindre forstyrrende ind end den oprindelige lokalplan for så vidt angår nærmiljøet både med hensyn til støj, trafik samt rydning af træer og buske, skriver bestyrelsen for Ejerlauget Tofteeasen i sit høringssvar.

Endeligt vedtaget

Udvidelsen af arealet blev endeligt og enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i oktober.

– Skovbørnehaven har de sidste par år arbejdet fokuseret med at få kvaliteten løftet og en grøn profil. Det har de med succes opnået og der er i dag flere forældre, der tilvælger skovbørnehaven og det ligger et naturligt pres på udearealet. En skovbørnhave uden optimale udearealer er ikke en motiverende faktor for udvikling af læring og udvikling. Derfor vil jeg opfordre til, at vi vedtager denne lokalplan, så skovbørnehaven kan få et spændende og inspirerende udemiljø til gavn for børn og personale, sagde Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.