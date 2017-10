Sølvmedalje sender sjipper til VM

Flere sjippere fra Glostrup kom hjem med medaljer. Foto: IF32

SPORT. Natacha Vincent fra IF32 Rope Skipping Team skal til VM i Shanghai efter en sølvmedalje til DM

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var lagt op til en spændende og nervepirrende dag i Odense, hvor de individuelle danmarksmesterskaber i Rope Skipping blev afholdt.

I mini rækken for sjippere under 11 år stillede IF32 Rope Skipping Team med fem ud af 26 deltagere.

For Ida Buttenschøn, Jasmina Skaarup, Mynte Wittenkamp og Mathilde Andersen var det deres første individuelle konkurrence. Alle fire piger leverede fine præstationer i speed samt i deres serie og fik henholdsvis 21. plads (Ida), 18. plads (Jasmina), 17. plads (Mynte) og en 15. plads (Mathilde). I samme række stillede IF32 med den lidt mere erfarne sjipper Karla Heramb, der lagde stærkt ud i speed, hvor det blev til en sølvmedalje i tre minutter speed. Hun afsluttede konkurrencen med en flot og gennemarbejdet freestyleserie der gav hende en sølvmedalje. Samlet fik hun en sølvmedalje i rækken for sjippere under 11 år.

Til VM

I juniorrækken og seniorrækken var konkurrencen meget tæt i alle tre discipliner og spændingen efter hvem der løb med de eftertragtede VM kvalifikationer i Shanghai til sommer hang i luften.

I juniorrækken for de 12-14 årige lagde Natacha Vincent stærkt ud med at tage guldet og titlen som Danmarksmester i 30 sekunder speed efterfulgt af en flot sølvmedalje i tre minutter speed. Hun sluttede som rækkens 2. bedste sjipper med en sølvmedalje om halsen samt en udtagelse til VM i Shanghai til sommer.

I seniorrækken 15+ stillede IF32 med to sjippere ud af 39 deltagere, hvor Maja Andersen fik en 20. plads og Monique Kærgaard fik en 13. plads i Danmarks bedste række.