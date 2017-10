Søren Wiborg skal skabe tryghed

Den 21. november fylder meget i Søren Wiborgs bevidsthed.

Den dag og i tiden op til, står han nemlig i spidsen for Socialdemokratiets forsøg på at give partiet et godt valg.

Men inden dag har en anden vigtig dato skubbet sig ind i Søren Wiborgs liv, nemlig den 1. oktober.

Den dag begyndte den tidligere politimand nemlig som tryghedskonsulent i Mjølnerparken på Nørrebro inde i København.

Dermed bliver det Søren Wiborgs opgave at være med til at genetablere ro og tryghed i et område, der for tiden er præget af problemer.

I forbindelse med sit jobskifte siger Søren Wiborg til avisen.dk:

– Nørrebro er bedre end sit rygte, og jeg glæder mig rigtig meget til at have fokus på det sociale. Der er mange gode kræfter i Mjølnerparken, og jeg tror på, at vi sammen kan få skabt større tryghed og glæde ved at bo der.

Ud over at få titel som tryghedskonsulent skal Søren Wiborg frem til begyndelsen af 2019 også være chef for det boligsociale sekretariat, der skal skabe ro og tryghed og et ordentligt omdømme for området.