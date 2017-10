Stadig mystik om død baby

Politiet efterlyser denne kvinde. Foto: Privat

GLOSTRUP. Mandag fandt politiet liget af en død baby i Stadionkvarteret. Politiet leder efter en kvinde med en rød hættetrøje

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag eftermiddag modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et mistænkeligt fund ved et grønt område ved Brinken i Glostrup. Undersøgelser på stedet viste, at der er tale om et spædbarn, som har været dødt i nogen tid og var gravet ned.

Politiet har siden arbejdet på at opklare de nærmere omstændigheder omkring barnet og nedgravningen, indtil videre uden en endelig opklaring.

Nu beder Københavns Vestegns Politi offentligheden om hjælp til at finde en kvinde, som har haft en særpræget adfærd på stedet.

Vidner har flere gange bemærket en ung kvinde i området for cirka to ugers tid siden. Siden er hun ikke set.

Hun er cirka 20-25 år gammel og cirka 170 cm høj, er meget kraftig og har langt mørkt og krøllet hår, er formentlig af anden etnisk oprindelse end dansk – muligt rumæner.

Hun kan have boet i området uden at være tilmeldt i Folkeregisteret men menes nu at opholde sig et andet sted – muligvis i området omkring Brøndby Strand.

– Vi ved ikke, om hun har noget med sagen at gøre, men vi vil meget gerne tale med hende. Hun må gerne selv kontakte os, men skulle nogen kende noget til hende, så hører vi gerne fra dem, siger efterforskningsleder Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

– Vi er fortsat interesserede i at høre fra alle, som har viden om eller undrer sig over et forsvundet spædbarn. Jeg vil fortsat også opfordre moderen til at henvende sig – uanset hvad der er sket, må hun have det forfærdeligt og have brug for hjælp, siger Ole Nielsen.

Kontakt Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 4386 1448.