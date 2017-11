Stem på en kvinde

Sus Brodt mener,, det er et problem, at der kun er ét kvindeligt medlem, Mette Engelbrecht (V), af kommunalbestyrelsen i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

DEBAT. Af Sus Brodt, Alternativet Brøndby, Holmesøvej 47, 2660 Brøndby Strand

Se godt på dette billede. Her er den samlede kommunalbestyrelse i Brøndby Kommune fra 2013-2017. Kigger man godt efter, er der blot én enkelt kvinde blandt de 19 medlemmer.

Ved kommunalvalget i 2013 indtog Brøndby Kommune nemlig en sørgelig sidsteplads i Danmark med kun to kvinder i byrådet, sølle 10 procent af medlemmerne. I valgperioden mistede vi den ene af de to kvinder, så der nu kun er en enkelt tilbage.

De siddende partier vil sikkert forklare skævheden med, at der skam har været opstillet kvinder ved sidste valg, men at vælgerne har foretrukket de mandlige kandidater. Okay, er den så ikke længere?

Jo! Fakta er, at i 2013 stillede ca. 30 procent kvinder op til kommunalvalget på landsplan. Og i de siddende kommunalbestyrelser er gennemsnitligt tre ud af ti pladser besat med kvinder. Jo flere, som stiller op, jo flere bliver altså valgt. I Brøndby ville det betyde, at vi skulle have seks kvinder valgt ind, som vores naboer Glostrup og Hvidovre faktisk har. Hvorfor kan de, når vi ikke kan?

Det er et demokratisk problem, at ligestillingen halter. Kvinderne skal have mere taletid og bedre betingelser for at blive mere synlige. Jeg mener, at det skal være nemmere for kvinderne at opnå indflydelse i deres partier, og partiforeningerne skal prioritere ligestillingen langt højere, end kandidatlisterne afspejler.

Til valget den 21. november har vi kun 21 kvinder opstillet ud af 78 kandidater, eller 20 procent. Og jeg forudser, at Brøndby også denne gang ender på sidstepladsen med færrest kvinder i kommunalbestyrelsen.

Jeg opfordrer derfor alle til at stemme på en kvinde den 21. november. Og jeg håber på mindst seks kvinder i byrådet i Brøndby Kommune i næste periode.