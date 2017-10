Stor interesse for øjne

Tirsdag den 10. oktober havde Vallensbæk Ældreråd og Øjenforeningen Værn om synet inviteret til borgermøde på Korsagergård. En invitation cirka 70 personer havde taget imod.

På mødet kunne de høre øjenlægerne Tobias Torp-Pedersen og Oliver Klefter fra Rigshospitalet Glostrup fortælle om de hyppigst forekommende øjensygdomme for personer over 60 år.

Ifølge de to øjenlæger kender kun få ældre til øjensygdomme og endnu mindre til symptomerne på dem.

Det, mener Tobias Torp-Pedersen og Oliver Klefter, er trist, for det forhindrer de ældre i at komme rettidigt i behandling, når de bliver ramt, hvorved de risikerer at miste syn i alvorlig grad.

Efter mødet var formand for Ældrerådet, Poul Schmidt godt tilfreds med mødet:

– Vallensbæk Ældreråd var meget tilfreds med det store fremmøde til et spændende emne som øjensygdomme.