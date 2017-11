Stor interesse for støjvold

Mange var onsdag mødt op for at høre om støjvolden i Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Onsdag havde foreningen Nej tak til Trafikstøj sammen med flere politiske partier inviteret til informationsmøde om en gratis støjvold i Vallensbæk. Mange var interesseret i at høre mere

Af Heiner Lützen Ank

Støjdebatten fylder meget i Vallensbæk.

For den store mængde trafik, der går gennem byen, er i den grad et problem for beboerne. Og vil kun tage til, når den nye jernbane mellem Ringsted og København åbner.

Derfor var der også stor interesse for det møde foreningen Nej tak til Trafikstøj sammen med en række politiske partier onsdag inviterede til på Korsagergård.

Her præsenterede foreningen nemlig et projekt, der består af en cirka 750 meter lang støjvold mellem Vallensbæk Torvevej og Vejlegårdsvej, langs Holbækmotorvejen.

Støjvolden skal være mellem 12 og 15 meter høj og vil også indeholde en mur af knuste sten. Desuden vil der være mulighed for at anlægge forskellige fritidsaktiviteter på bagsiden af støjvolden.

Hertil kommer, at projektet ifølge Nej tak til Trafikstøj og firmaet jord.dk, entreprenørfirmaet, der har udarbejdet projektet, er gratis.

Det bedste alternativ

At man kan anlægge en gratis støjvold skyldes ifølge Rolf Mørk Nielsen, direktør i jord.dk, at der efter store byggeprojekter er for meget jord:

– Der er en stor mængde jord i overskud i Danmark. Normalt ser man jord som et spildprodukt, og vi bliver så betalt for at afhænde jorden og kan på denne måde levere det gratis til et projekt som dette.

Ifølge Rolf Mørk Nielsen er projektet ikke regnet igennem. Men selvom der fra kommunens side må påregnes noget myndighedsarbejde, vil det ikke ændre ved, at projektet er gratis. I hvertfald i den skitserede form.

Erik Kærgaard Kristensen, formand for Nej tak til Trafikstøj gennemgik på mødet de negative konsekvenser ved støj og mente, når der nu ikke var politisk vilje til at overdække motorveje og jernbanestrækninger, at et projekt som det skitserede var det bedste alternativ:

– Vi kan ikke fjerne støj helt med et projekt som dette. Men vi kan nedbringe støjen væsentlig. Og så tung en jordvold vil især sænke skadesvirkningerne fra den lavfrekvente støj, som man ikke umiddelbart hører, men som alligevel er meget skadelig.

Vi ser på det

Der var på mødet stor opbakning til projektet fra flere af deltagerne, der samtidig ønskede, at projektet skulle sættes i gang hurtigst muligt.

Dog understregede Søren Wiborg, formand for Socialdemokratiet og mødeleder, at mødet ikke var tænkt som et vælgermøde, hvor de politiske partier stillede borgerne hurtige og lette løsninger i udsigt på baggrund af projektet. Men derimod var et møde, hvor projektet blev præsenteret, hvorefter der på den ene eller anden måde ville blive arbejdet videre med idéen.