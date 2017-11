Succes for drengene i Glostrup Basketball

SPORT. U14 drengene fra Glostrup Basketball er i semifinalen i pokalturneringen efter en sejr over Hvidovre

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag var der lokalopgør i pokalturneringen for u14 drenge. Drengene fra Glostrup Basketball Klub skulle møde Hvidovre. De har tidligere spillet tætte opgør, dog med Glostrup holdet som en lille favorit. Glostrup kommer dog flyvende fra start og med et flot angrebsspil og ikke mindst stærkt spil i forsvaret, satte de sig på kampen. Rutineret kørte de sejren hjem – resultatet blev en sejr på 57-32. Holdet er nu i semifinalen i pokalturneringen, hvor de skal op imod topholdet i mesterrækken, BMS/Herlev.

Tre sejre til stævne

I weekenden var U12 drengene til sæsonens andet grand prix stævne. Det foregik i Holbæk, hvor de skulle dyste mod hjemmeholdet, Køge samt Falcon.

De lagde ud mod Falcon, hvor spillet ikke flød fra start. Til gengæld blev der kæmpet efter hver en bold, hvilket er ekstra vigtigt, når spillet ikke rigtigt fungerer. Det resulterede i at de fik hevet en sejr hjem på 32-26.

Herefter løsnede spillet op og de efterfølgende to kampe var super flotte. Først blev Køge slået med sikre 48-21, i en kamp hvor der blev lukket perfekt ned for Køges bedste spiller, samt spillet rigtig flot holdspil i angrebet. I sidste kamp rullede de henover Holbæk og vandt 61-9, i en kamp, hvor fokus var på at alle spillere skulle score – hvilket lykkedes til stor glæde for spillere og trænere.

Med fuldt udbytte med tre sejre i de tre kampe, er holdet nu rykket et niveau op til næste stævne.