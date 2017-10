Tidlig fokus på leg og læring skal modvirke kræft

De flotte baner, der er malet på Børnehuset Kærdammens legeplads, vidner om, at der er blevet tænkt, tegnet, hoppet og løbet på livet løs det sidste halve år for at få Leg på streg i børnehaven helt på plads.

Konceptet er en videreudvikling af Kræftens Bekæmpelses Leg på streg til skoler.

Med Leg på streg i børnehaven får børnehaverne et redskab til at arbejde med de læreplaner, som danske børnehaver i forvejen lovpligtigt skal arbejde med.

– Vi kunne se potentialet i at tilpasse Leg på streg til de 3-6-årige, så vi introducerer børnene til tal, bogstaver og figurer gennem bevægelse og leg. Konceptet passer perfekt ind i børnehavens dagligdag, fordi legepladsen bliver et læringsrum. Når banerne er malet, kan man straks gå i gang. Børnene synes, legene er sjove, og samtidig kobler vi pædagogik og bevægelse med læreplanerne. Det har været en stor succes, og jeg håber, at mange andre institutioner vil bruge konceptet, siger Bianca Balslev, pædagog i Børnehuset Kærdammen i Brøndby.

Lettere at bevæge sig

Leg på streg i børnehaven blev lanceret sidste mandag i Børnehuset Kærdammen, hvor Kent Max Magelund (S), borgmester, og Mette Lolk Hanak, afdelingschef for Forebyggelse & Oplysning i Kræftens Bekæmpelse holdt tale, inden børn og voksne fra Kærdammen viste lege fra Leg på streg i børnehaven på legepladsen.

– Kræftens Bekæmpelse arbejder for at gøre det nemmere for danskerne at bevæge sig mere i hverdagen, fordi en fysisk aktiv livsstil forebygger kræft. Det er vigtigt at starte med børnene, da vi ved, at de gode vaner dannes tidligt. Vi skal styrke og udvikle børns motoriske kompetencer, så de bliver bevægelsesglade børn og senere voksne. I Leg på streg-legene træner børnene netop deres motorik, samtidig med at de leger, lærer og har det sjovt, siger Mette Lolk Hanak.

Hjemmesiden www.legpaastreg.dk målrettet børnehaver gik i luften samme dag. Her kan børnehaver se, hvordan man kommer i gang med Leg på streg i børnehaven.