To slag om Vestegnen

Ud over, at det er lokalkamp, er der en yderligere tvist på kampen, da Herstedøster trænes af den gamle IF 32 kæmpe Jan Christensen.

– Det gælder vel begge veje, at man altid gerne vil slå en tidligere klub eller spiller. Når det så samtidig er et lokalbrag, så er der lagt op til, at det bliver ekstra intenst, siger Henrik Kahr, Sportschef i GFK.

I foråret mødtes holdene i pokalkamp, hvor Herstedøster på hjemmebane vandt 1-0. Der var kampen dog præget af, at begge hold sparede en lille håndfuld spillere, da turneringen var vigtigst for begge. Det bliver ikke tilfældet på torsdag, hvor begge mandskaber vil stille i stærkest mulige opstilling.

Glostrup har flere unge talenter på vej. Dagen før kampen mod Herstedøster, kan nogle af disse unge mennesker opleves. Klubbens meget talentfulde U17 hold, som har vundet alle deres kampe i U17 Øst 1-rækken, spiller pokalkamp, og dette er ligeledes et lokalbrag – nemlig mod Brøndbys ligahold. Kampstart er klokken 19.00.