Udvalg afviser store byggeplaner

En bygherre har henvendt sig til Glostrup Kommune med ønsket om et byggeprojekt på hjørnet af Hovedvejen og Nørre Allé. På stedet ligger lige nu et lille hvidt hus og på hjørnet er der en lille park med et blomsterbed med et byvåben. Det er også ønsket, at byggeriet skal gå ned langs Nørre Allé, hvor der i dag ligger to mindre huse.

Forslaget fra bygherren er en bygning i syv etager ud mod Hovedvejen og så en langsom aftrapning ned langs Nørre Allé, så der ud mod Højvangsvej kun er tre etager, så det ikke tager solen fra villaerne på den anden side af Højvangsvej.

Men de syv etager ud mod Hovedvejen er for meget, mener et enigt Miljø- og Teknikudvalg. De har derfor bedt bygherren komme med et forslag, der kun indeholder fem etager ud mod Hovedvejen, ligesom de andre bygninger langs Hovedvejen har.

– Det blev også afvist, fordi vi synes de skitsetegninger, der lå som bilag, tydede på et for grimt byggeri. Der er den lille finesse ved dette byggeri, at det er kommunen, der ejer parken. Så hvis det, der bliver foreslået er for grimt, kan vi bare lade være med at sælge, siger Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Han mener, at særligt denne grund kræver et flot byggeri.

– Det er en slag port til byen sammen med centeret på den anden side af vejen. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det jeg synes er flot, det synes de andre medlemmer af udvalget også er flot, men vi er enige om, at vi alle skal kunne nikke til en udformning, siger han.

Derfor har udvalget også godkendt, at byggeriet kan indeholde noget æstetisk ”tårn og tinde”.