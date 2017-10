Udvalgsformand stiller op alligevel

Da Venstre i Glostrup i foråret afslørede sin opstillingsliste, var Sophie Dahl Brohus ikke på listen. Det er hun kommet nu. Bestyrelsen i Venstre har nemlig brugt sin ret til at tilføje flere kandidater til listen.

Genopstillingen kommer efter grundige overvejelser.

– Det er en velovervejet beslutning. Jegvil gerne bevare børnenes stemme i Kommunalbestyrelsen, siger hun.

Da hun kom på listen som den sidste, kommer hun til at stå nederst på Venstres liste, som nummer 19. Da Venstre stiller op som partiliste, skal hun altså sprænge listen for at komme i Kommunalbestyrelsen. Det tror hun også, at hun kan.

– Jeg håber, at mange forældre synes det er vigtigt at have en forældre til mindre børn repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Det er jeg den eneste kandidat, der har, siger hun.