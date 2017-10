Unge deler erfaring med at leve tæt på misbrugere

Frederiks far har, siden Frederik var lille, været på stoffer, og Frederik har haft en turbulent opvækst med skoleskift og ballade. For et års tid siden startede Frederik så i Ungegruppen i Dit Rum.

Her mødtes han en aften om ugen med andre i samme situation for at spise sammen, hygge og snakke.

Dit Rum har til huse på Bakken 1 i Glostrup og er et tilbud under KABS. Det er et gratis tilbud til alle børn, unge og gravide, der lever tæt på misbrug af alkohol, hash, medicin eller stoffer. I Dit Rum kan man få samtaler og møde andre i nogenlunde samme situation i husets børne-, unge og familiegrupper.

Frederik var selv lang tid om at snakke om sine oplevelser og farens misbrug med nogen. Det skete faktisk først i Dit Rum.

– Jeg har aldrig snakket med nogen om det før, for jeg har aldrig stolet på nogen, siger han.

Men et eller andet skete, da han begyndte at komme i Dit Rum, og hvis han skal give et godt råd til andre børn og unge, lyder det derfor.

– Hvis andre siger, du har brug for hjælp, har du brug for det. Det kan man aldrig rigtigt selv se. Det er sådan et tabu – det er vores generations opfattelse af svaghed at snakke om tingene, og derfor går flere og flere unge rundt og har det ad h… til, siger Frederik.

Hjælper andre

Efterfølgende har Frederik meldt sig sammen med andre fra Ungegruppen til UngeEksperterne – af flere grunde.

UngeEksperterne er et panel for 18-25-årige unge, der er opvokset med misbrug. UngeEksperterne mødes over pizza 4-6 gange om året hos Dit Rum i Glostrup for at diskutere forskellige temaer, som de unge selv er med til at bestemme.

– Jeg synes, der er for lidt fokus på de børn og unge, som vokser op med misbrug i familien, og jeg vil gerne være med til at forhindre, at de oplever noget af det samme som jeg har gjort med min far. Og så synes jeg heller ikke, der er nok hjælp til unge over 18 år. Så jeg vil gerne ramme både de unge og politikerne, siger han.

Tine Lydolph er leder af Dit Rum i Glostrup. Hun supplerer:

– Vi er simpelthen så glade for vores UngeEksperter, som gør os klogere på vores eget tilbud og i det hele taget klogere på et område, hvor der generelt mangler viden – især når det handler om at vokse op i familier med misbrug af stoffer, hash og medicin. At få de unges egne livserfaringer og de unges anbefalinger til for eksempel fagfolk, forældre og andre – det er guld værd, siger hun.

Hun vil derfor gerne i kontakt med andre unge, der vil deltage i UngeEksperterne. Man man kontakte hende på sms eller ringe på 24 23 03 00.

UngeEksperter

UngeEksperter er frivillige unge (mellem 18 og 25 år), som vil dele ud af deres viden og erfaringer med at leve tæt på misbrug. Man behøver ikke stille sig frem, men hvis man har lyst, kan man for eksempel komme med ud at holde oplæg på skoler. Som frivillig mødes man jævnligt med andre UngeEksperter og Ronny og Nini fra Dit Rum for at spise sammen og drøfte forskellige temaer. Man modtager – foruden tak – et frivillighedsbevis til slut. Og man kan altid springe fra igen, hvis man ikke længere har lyst eller tid til at være med.