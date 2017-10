Valgdebat om regionen

Socialdemokratiet og De Konservative i Vallensbæk har inviteret deres respektive spidskandidater Sophie Hæstorp Andersen (S) og Christoffer Buster Reinhardt (C) til en politisk duel på ord om fremtiden for Region Hovedstaden.

Henrik Rasmussen (C), borgmester, siger:

– Vi betaler rigtig mange penge til regionen til sundhed, trafik m.v. Derfor skal nogle af de fremtrædende kandidater selvfølgelig også have lov til at svare på spørgsmål, om nytteværdien og særligt hvorfor kommunernes udgifter stiger og stiger, uden at vi har tilstrækkeligt indsigt i behovet og den underliggende økonomi.

Søren Wiborg (S) supplerer:

– Der er stor risiko for at Regionsrådsvalget drukner i den kommunale valgkamp. Derfor åbner vi dørene til en sundhedspolitisk debat allerede nu. Vallensbæk kæmper som de øvrige kommuner på Vestegnen med mangel på privat praktiserende læger, dog har kommunen netop fået et nyt ydelsesnummer, så der er lys forude.

Udover de to spidskandidater, så vil de lokale kandidater Jesper Clausson (S) og Firat Sari (C) være tilstede som ordstyrere.

Alle er velkommen og der servers gratis kaffe.

Mødet foregår torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Korsagergård.