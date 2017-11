Vallensbæk som vækstdynamo for turisme?

DEBAT. Af Marianne Friis-Mikkelsen (K), KB medlem og kandidat til KV 17

Af Marianne Friis-Mikkelsen (K), KB medlem og kandidat til KV 17

Af

Marianne Friis-Mikkelsen (K), KB medlem og kandidat til KV 17

At Vallensbæk er en vækstkommune, kan ingen vist tvivle på. I kraft med befolkningstilgangen, flere boliger, erhvervsinteresser og kommende letbane, bevirker det at flere og flere større begivenheder vil finde sted. Store sejlsportskonkurrencer, store ridestævner, mesterskaber i vandski, og golfturneringer er bare nogle af de store arrangementer, som allerede har haft sit indtog.

Vallensbæk tænker i udvikling. Havnemiljøet forbedres og badeanstalt er tænkt ind i det fremtidige budget.

Vallensbæk vil blive endnu mere attraktiv, og mennesker fra fjern og nær vil søge ud i vores dejlige grønne kommune. Derfor drømmer jeg mig til muligheden af, at vi i Vallensbæk får overnatningsmuligheder i form af badehotel eller motel i en eller anden form.

Tænk hvad det kunne betyde for forretningslivet i Vallensbæk, tænk hvis vores caféer og restauranter var fyldt med gæster, turismeerhvervet er medskabende til velfærd.

Turisme skaber arbejdspladser, turisme skaber liv og oplevelser.

Skal vi have gang i turismen? Skal vi have gang i en turismepolitik? Vallensbæk er unik- og lad os fortsætte med at være det.