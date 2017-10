Vejen banet for parkeringshuse i bymidten

Når der i de kommende år skal bygges yderligere boliger og erhverv i bymidten, bliver der behov for mere parkering. Kommunen er netop nu i gang med en analyse af, hvor det er smartest at placerer parkeringspladser, herunder hvordan parkeringsanlægene skal se ud. Det mest sandsynlige er, at der bliver bygget nogle parkeringshuse, men hvordan de skal se ud og hvor de skal ligge, er altså ikke afgjort endnu.

Det står dog i planen for bymidten, at biler ikke skal dominere bybilledet, men at der skal etableres parkeringspladser i gåafstand til bymidtens gader.

En parkeringsplads i et parkeringshus koster i gennemsnit 400.000 kroner mens en parkeringsplads i en kælder i gennemsnit koster 600.000 kroner. En del af disse penge kan komme fra en parkeringsfond, som Kommunalbestyrelsen i Glostrup vedtog at gå i gang med at oprette på mødet i september.

Administrationen skal så komme med et forslag til vedtægter for sådan en fond, hvilket så igen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Betaler for at slippe

Glostrup Kommune har en parkeringsnorm, der siger, hvor mange parkeringspladser, der skal være per bolig og per kvadratmeter erhverv, og at disse parkeringspladser skal anlægges på egen grund. Når der bliver vedtaget nye lokalplaner, er der altid et særligt afsnit om parkering, hvor der står, hvor mange parkeringspladser, der skal anlægges.

Når der i de kommende år skal bygges højere og tættere i bymidten kan det blive svært at få plads til parkeringspladser. I stedet kan kommunen give mulighed for at bygherren indbetaler et beløb per parkeringsplads, der mangler, til en parkeringsfond. Så har kommunen fem år til at bruge pengene på at bygge for eksempel et parkeringshus. Hvis det skal være offentligt tilgængelige parkeringspladser, skal kommunen betale halvdelen af anlægsudgiften og den løbende drift.

Konkret udfordring

Et helt konkret eksempel på en udfordring i denne sammenhæng er grunden på hjørnet af Hovedvejen og Nørre Allé. Her ønsker en bygherre et nyt byggeri med 41 lejligheder og en butik på 300 kvadratmeter. Det ville ifølge Glostrup Kommunes parkeringsnorm kræve cirka 60 parkeringspladser. Hvis der bliver anlagt en parkeringskælder under hele byggeriet, bliver der dog kun plads til 36 parkeringspladser. Alternativet er at bygge parkering i flere kælderetager, hvilket bygherre ikke mener er rentabelt. Det er derfor foreslået som løsning, at der i første omgang kun anlægges de 36 parkeringspladser, mens en beslutning om resten afventer en parkeringsfond.