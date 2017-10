Claus Heje

Pilehusene 104

2600 Glostrup

Endnu er det første spadestik ikke taget, men en vigtig plan ligger klar for Vestegnen: Letbanen langs med Ring 3. I den kommende valgkamp må vi ikke glemme dette vigtige initiativ, som kan løfte hele området omkring Glostrup.

Vi skal have en letbane ad Ring 3: fordi børnefamilierne skal have mulighed for at passe deres arbejde og hente deres børn uden at skulle sidde fast nedad eksempelvis Ring 3 hver dag, fordi vores unge skal have mulighed for at komme frem til deres uddannelse også når de bor på Vestegnen, fordi det ikke er alle der kan eller vil købe en bil for at komme til arbejde.

Vi skal have en letbane ad Ring 3 for at løse op på trafikale problemer særligt på Vestegnen som vi ikke har gjort noget ved alt for længe.

Vi skal have en letbane ad Ring 3 for at alle kan være med til at skabe vækst.

Det er jo det som vi har lært gang på gang: Rigtig og vedholdende vækst kommer først når alle er med!

En busforbindelse er ikke nok, for bussen sidder jo bare fast sammen med bilerne på Ring 3. I stedet for at tage udgangspunkt i det, der var og er, bør vi tænke i det som kommer med letbanen: adgang til nye arbejdspladser, nye boliger og nyt erhverv, fleksible lønmodtagere og flere unge med en uddannelse.

Det kan ikke gå hurtigt nok: Vi skal have en letbane fra Lyngby til Ishøj NU. Det giver god mening for os på Vestegnen. Som Socialdemokratisk kandidat til Region Hovedstaden vil jeg arbejde for, at letbanen med det samme føres hele vejen til lufthavnen til gavn for væksten i hele Hovedstadsområdet. Det er vejen frem.