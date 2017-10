Vejledningen er blevet rullende

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) i Vallensbæk har to opgaver.

Den skal nemlig, som alle andre steder, vejlede alle kommunens elever fra 6.-10. klasse i valg af uddannelse og erhverv.

Samtidig skal UU-vejledningen hjælpe unge mellem 15 – 30 år, som enten ikke er i gang med, eller endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. I praksis er det dog vejledningen i forhold til ungdomsuddannelse, der fylder mest.

Dette arbejde udfører UU-vejlederne igennem forskellige tiltag, tilbud og arrangementer.

I forsøget på at nå endnu bredere ud, har UU-vejlederne nu taget et nyt redskab i brug.

De har nemlig købt en ladcykel og er begyndt at køre rundt i kommunen til forskellige udvalgte steder. Deres vejledning er med andre ord også blevet rullende.

Et initiativ, Jane Jensen, UU-vejleder, er godt tilfreds med:

– Vi vil gerne blive bedre til at skabe kontakt til de unge, vi ellers ikke har fat i, og vi håber, dette kan være en måde at gøre det.

Kommer tæt på

Jane Jensen håber, at det nye initiativ vil gøre det endnu lettere for de unge at tage kontakt til UU-vejlederne og høre, hvordan de kan få hjælp:

– Hvis vi er synlig i gademiljøet, så bliver det lettere at tage fat i os. På den her måde, håber vi at vi kommer tættere på de unge.

Det er ifølge Jane Jensen imidlertid ikke kun de unge, der gerne må lægge mere mærke til UU-vejlederne igennem det nye mobile initiativ:

– Det er også vigtigt for os at skabe kontakt til forældre og bedsteforældre. Dem kan vi på denne måde få en snak med, som de kan bruge, når de derhjemme skal tale med de unge om uddannelse.

Hvor ofte UU-vejlederne vil bevæge sig rundt, vil variere hen over året, fortæller Jane Jensen:

– Til at begynde med er det måske en-to gange om ugen. Det bliver nok lidt færre gange i løbet af vinteren. Vi kommer til at cykle rundt til de steder, hvor de unge er, men hvor vi også ved, vi kan komme i kontakt med andre, altså for eksempel forældrene.