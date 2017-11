Veteranalliancen: Sådan skal en veteranpolitik være

Dan Kornbek Christiansen og Claus Stenberg holdt møde i Glostrup Fritidscenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag holdt Veteran­alliancen møde Glostrup Fritidscenter, hvor de fortalte, hvordan de gerne ser, at Veteranpolitikken i Glostrup bliver udformet

Af Jesper Ernst Henriksen

I foråret fremlagde Dansk Folkeparti et forslag til en veteranpolitik, og på budgettet for 2018 er der afsat 250.000 kroner til en veteranpolitik. I tirsdags havde Det Konservative Folkeparti i Glostrup inviteret Veteranalliancen til møde i Glostrup Fritidscenter. Veteranalliancen er en organisation, der kæmper for bedre forhold for veteraner. Her fortalte Veteranalliancen, hvilke ønsker de har til en veteranpolitik.

– Veteranerne har brug for, at kommunerne gør sig selv bevidste om, hvad det er for nogle serviceforpligtelser, de har overfor veteraner og pårørende, og hvordan de bedst leverer de services til den gruppe. Der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende for veteraner. Vi adskiller os på nogle områder lidt fra den der bonus pater borger, især de veteraner, der har fået så meget PTSD og depression, at de har svært ved at komme ud af hulen og opsøge hjælp, siger Claus Stenberg fra Veteranalliancen.

Det var Dan Kornbek Christiansen fra Det Konservative Folkeparti, der havde inviteret Veteranalliancen. Ifølge ham handlede det primært om at få nogle input til en veteranpolitik.

– Det her har ikke noget med valgkampen at gøre, siger han.

Han mener dog, det er gået for langsomt med at få lavet en veteranpolitik.

– Veteranalliancen har et papir med anbefalinger, de sender ud. Hvis man nu havde været valgt politiker, kunne man have ringet til Veteranalliancen og fået de anbefalinger. Så kunne vi have haft en veteranpolitik allerede nu. Det har vi ikke, siger han.

Flemming Ørhem (DF), der fremlagde forslaget om en veteranpolitik, kunne desværre ikke deltage i mødet, da der samtidig var møde i Miljø- og Teknikudvalget, hvor han er formand.

– Veteranpolitikken er stærkt på vej. Jeg håber den kommer på Social- og Sundhedsudvalget i november, men jeg accepterer, at arbejdet om at formulere den tager tid. Jeg vil hellere have en der kommer en måned senere og er god, en der kommer tidligere og er dårlig, siger han.

Veterankoordinator

Dan Kornbek Christiansen mener, at Glostrup Kommune skal have en veterankoordinator, muligvis en, der går på tværs af flere kommuner på Vestegnen. Det bakker Claus Stenberg op om.

– Koordinationsopgaven er en af vores kæpheste. Koordinationen af opgaverne mellem staten, regionen, kommunerne, private firmaer og frivillige foreninger skal koordineres. Den koordination ligger bedst tættest på borgerne, altså i kommunerne. At den person skaber og vedligeholder overblikket over, hvad der er af behandlingstilbud og støttemuligheder derude, siger han.

Udfordringen for veteraner er nemlig, at det er svært for dem at bede om hjælp.

– Som veteran er det en særlig udfordring at gå ned til en kommunal sagsbehandler, som ikke ved noget om den verden, vi kommer fra, og hvad det er for nogle særlige forhold, der gør sig gældende. Når vi rammer kommunen med vores problemer, er der som regel gået ret lang tid, fordi vi er trænet til at løse vores egne problemer. Derfor går der lang tid, før vi går med hatten i hånden ned til en kommunedame. I den tid er det måske ikke kun PTSD, der er også kommet nogle afledte effekter, som hjemløshed, familieproblemer, misbrug, som også skal håndteres. Derfor nytter det ikke noget, at man møder en frontmedarbejder i kommunerne, som bare ikke fatter noget af, hvor vi kommer fra. Der skal være en person, som er en del af netværket og koordinerer indsatserne, men også kan møde veteranerne i øjenhøjde og sige, jeg ved, hvad du snakker om, siger Claus Stenberg.

Med en veterankoordinator tror han også på, at veteranerne kommer tidligere til kommunen, og dermed har brug for mindre hjælp.

– Det er mere tillokkende at mødes med et menneske, der forstår en. Det kræver mere tilløb at komme ned og snakke med en, hvor man ved, man skal ned og fortælle hele sin livshistorie igen, siger han.

Flemming Ørhem bakker også op om en veterankoordinator.

– Vi kan godt have en fælles veterankoordinator, i fællesskab med andre kommuner, siger han.

Veterancafé og legat

En anden idé fra Dan Kornbek Christiansen er en veterancafé.

– Veterancafé er en super god idé. Det har vi allerede mange steder i landet, og det er noget, der bliver brugt. Det er uformelle steder, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe. Man kan både komme ind og fortælle røverhistorier, men man kan også komme ind og sige, jeg har det ikke så godt lige nu. Så er der nogle overskudstyper, der kan fortælle om støttemuligheder, siger Claus Stenberg.

Det Konservative Folkeparti har også foreslået et veteranlegat. Det er veteran­alliancen ikke nødvendigvis med på.

– Legatidéen er jeg lidt ambivalent overfor. Vi skal passe meget på, at vi ikke ligner nogen, der kræver særhensyn, siger Claus Stenberg.

Det samme gælder et forslag fra Dansk Folkeparti om, at veteraner skal have lov til at komme foran i boligkøen.

– Praksis viser, det handler ikke om at komme foran i boligkøen. Jeg har en kammerat, der har været hjemløs i mange år. Han fik endelig en lejlighed af Københavns Kommune. Han var lykkelig, indtil han fandt ud af, at den lå på Tagensvej lige ved siden af Bispebjerg Hospital, midt i en bandekonflikt og med lægehelikoptere flyvende hen over hovedet. Han får aldrig en rolig nats søvn. Det handler mere om, at kommunen lige tænker sig om, og ikke giver den første ledige lejlighed, men den mest velegnede til for eksempel en veteran med PTSD. Det er der, veterankoordinatoren kommer på banen, siger han.

Flemming Ørhem holder dog fast i forslaget.

– Når der er en flygtningepolitik, der giver flygtninge ret til en bolig, så skal veteraner ikke stilles værre. En bolig kan være et af de værktøjer, vi kan hjælp, siger han.