Vi skal have ny erhvervspolitik

Vi skal i Glostrup Kommune igangsætte en seriøs proces i samarbejde med erhvervslivet om at lave en ny erhvervspolitik.

Glostrup Kommune har, tilbage i 2008 og 2009 sammen med erhvervslivet, udarbejdet en erhvervspolitik, som senere hen er blevet udbygget med en By- og Erhvervsudviklingsstrategi.

Henover de senere år er der gjort en stor og flot indsats i Glostrup Kommune med at fremme arbejdet med iværksættere og startups. Tiden er nu inde til at skabe rammer og forhold, så virksomhederne kan udvikle sig og blandt andet skabe grobund for vækst og dermed nye og spændende arbejdspladser til glæde for borgerne i kommunen.

VækstDanmark 2015 beskriver, at Danmark er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder per indbygger. Men når det gælder om at få dem til at vokse, ligger vi under gennemsnittet og langt efter lande som for eksempel USA.

Nogen af de bedste tiltag for virksomheder, der skal vækste, er efter min mening sparringen med mentorer fra succesfulde større virksomheder, værdifulde kontakter til investorer, viden om nye markeder og meget mere.

Samtidig viser erfaringerne, at netværk og nærhed til andre brancher betyder rigtig meget i forhold til vækst for virksomhederne.

I Glostrup Kommune skal vi i fremtiden fokusere mere på at skabe rammerne for at hjælpe og rådgive de allerede etablerede virksomheder til vækst.

Vi skal i kommunen tænke den bedste indsats for at skabe velkvalificeret arbejdskraft, hvilket naturligvis gøres ved en aktiv uddannelsespolitik.

Det skal udnyttes, at Glostrup Kommune i fremtiden bliver en endnu vigtigere del af Hovedstaden og Regionen med gode trafikale forbindelse, herunder adgang til nordens største lufthavn, som nu udvides endnu mere.