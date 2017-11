World Cupsejr til Henckell Dans

I efterårsferien vandt Henckell Dans for første gang et World Cup Stævne. Endda på hjemmebane i Brøndby Hallen. Foto: Henckell Dans

SPORT. I efterårsferien vandt Henckell Dans sin første World Cup Sejr nogensinde

Af Heiner Lützen Ank

37 piger fra Henckell Dans vandt i efterårsferien World Cup i Production med nummeret The Farm, ved WM i hip hop, electric boogie, breakdance og production i Brøndby Hallen.

Production er en danseform, hvor man må kæde alle danseformer sammen, ligesom man må have alle aldersklasser med og må være fra 25 til 100 dansere.

Finalen bestod af Tyskland, Schweiz og Danmark (Henckell).

Sejren ved World Cuppen var den først World Cup sejr nogensinde til Henckell Dans.

Fra alle sider var der stor ros til danserne for deres dygtighed og til koreograf og instruktør Lonni Henckell, samt medhjælper Tina Hedegaard for den fine opsætning.

Træningen fortsætter, til trods for sejren, da holdet i november rejser med forældre og supportere til Riesa i Tyskland for at deltage i endnu en World Cup.