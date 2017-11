350 året for genindvielsen af Brøndbyøster Kirke

På søndag bliver 350 året for genindvielse af Brøndbyøster Kirke fejret. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I år er det 350 år siden, Brøndbyøster Kirke blev genindviet efter, at svenskerne havde hærget kirken. Jubilæet bliver fejret på søndag med stor gudstjeneste og foredrag

Af Heiner Lützen Ank

I år er det 350 år siden, at Brøndbyøster Kirke fra 1100-tallet blev genindviet efter at have været udsat for svenskernes hærgen. Da svenskerne forlod egnen i 1660, henlå kirken på det nærmeste helt ødelagt. Myndighederne i København mente ikke, det kunne betale sig at sætte kirken i stand og anbefalede de ca. 130 mennesker, der den gang udgjorde sognets befolkning, at de kunne gå i kirke i Brøndbyvester.

Men det ville de lokale borgere ikke. Derimod gik de i gang med at restaurere kirken, og i 1667 stod den klar til, at menigheden igen kunne samles til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, og folk her fra egnen skænkede af egen lomme blandt andet et nyt dåbsfad til døbefonten samt to malmlysestager til alteret. Dele, der stadig findes i kirken.

Både dengang og nu

At der er noget at fejre, er Ove Kollerup, provst og præst ved Brøndbyøster Kirke, ikke i tvivl om:

– Sagen er eller var, at for disse 350 år siden var der nogle stærke og seje folk her i Brøndbyøster, der tog initiativet til at genrejse kirken. Det var folk, der vidste, hvad de ville, og folk som tænkte på mere end sig selv og deres egen tid. Og sådan fortsatte det helt op til vore dage, hvor skiftende generationer har keret sig om deres kirke og værnet om den med stolthed og omsorg, så det er en glæde at træde ind i kirkens rum for at være med i det fællesskab, der udspiller sig her.

Jubilæet markerer således, ifølge Ove Kollerup, at Brøndbyøster Kirke i 350 år har været rammen om mange menneskers liv:

– I grunden markerer vi ved 350-året for genindvielsen af kirken for at glæde os over, at denne bygning har tjent sognets borgere gennem alle disse år ved at være hus og samlingssted for gudstjenester, dåb, bryllup, begravelse og fra en gang i 1700-tallet også som samlingssted for de unge konfirmander.

En ramme om menneskers liv, der ikke blot går tilbage i tiden, men stadig, den dag i dag, er aktuel, mener Ove Kollerup:

– Her kan vi komme i glæde og sorg for at blive mødt af Guds levende ord, så dette ord kan skabe troen i vore hjerter. Brøndbyøster Kirke er altså ikke bare en gammel bygning, der har gjort sin gavn for mange generationer siden. Nej, kirkens rødder er stadig sunde og stærke.

Kirken, ikke kun Brøndbyøster Kirke, har således stadig noget at byde på, mener Ove Kollerup:

– Vi lever ellers i en tid, hvor alt synes at afhænge af os selv: Vi skal hele tiden udvikle os selv, vi skal være omstillingsparate for ikke at blive ladt alene tilbage på perronen i et samfund, hvor det kræves af os, at vi selv skal præstere mere og mere. Men i kirken lyder det stik modsatte budskab til hver og en: Du er elsket af Gud trods det, at du ikke selv synes, du er i stand til at elske dig selv, fordi du ikke kan følge med tidens krav. Og Guds kærlighed gælder hele livet og evigheden med. Det er et befriende budskab, som giver håb for fremtiden.

350 året bliver markeret med en gudstjeneste søndag den 19. november kl. 10. Her vil blandt andet biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, deltage.

Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til frokost i Annexgården. Museumsinspektør Katrine Wacherhausen Huusom, Forstadsmuseet, vil her fortælle om Brøndbyøster Sogn og kirken. Tilmelding senest den 15. På tlf. 3632 1202.