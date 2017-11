40 års jubilæum med mosaik

Jørn sammen med Ulla og Ulf, som startede Mosaikhjørnet i 1963. Foto: Mosaikhjørnet

GLOSTRUP. Jørn Skjaldgaard blev i sidste uge fejret, fordi han i 40 år har været i Mosaikhjørnet

Af Jesper Ernst Henriksen

Jørn Skjaldgaard er en garvet mosaikker, som ved alt, der er at vide om fliser og opsætning. Jørn er på mange måder Mosaikhjørnets mand, som nu også kan fejre 40 års jubilæum.

Han startede i butikken i Brønshøj, men i 1984 åbnede han Mosaikhjørnets anden butik på Kirkebjerg Parkvej i Glostrup. Her stod Jørn for alt salg og opbygning af udstilling og arbejdede som den eneste mand i butikken i knap ét år. Det var en helt anden tid og en helt anden butik i 80’erne.

– Jeg husker tydeligt, hvor stort lageret føltes, som gradvist blev fyldt mere og mere op med varer. Dengang virkede det jo meget større, end det gør i dag, fortæller Jørn.

Både Ulf og Ulla, der startede Mosaikhjørnet, og deres datter Tanja, den nuværende direktør af Mosaikhjørnet, er enige:

– Vi kan takke Jørn for, at han langsomt og grundigt med stor fagkundskab og en god portion kundeservice udviklede vores firma til det, det er i dag. I alle de mange år, har Jørn altid været Mosaikhjørnets mand.