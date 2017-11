Anne Linnet hyggede

Anne Linnet spillede fredag i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag var der Black Friday i Glostrup Shoppingcenter. Der var masser af mennesker i centeret, da Anne Linnet kom forbi og spillede

Af Jesper Ernst Henriksen

Black Friday er en amerikansk tradition for, at fredagen efter thanks-giving, hvor mange amerikanere har fri, er en kæmpe shoppingdag. Det bliver set som indledningen på julehandlen. Selvom danskerne ikke holder fri denne dag, har mange danske butikker og shoppingcentre adopteret traditionen. Det har Glostrup Shoppingcenter også, og for at gøre dagen ekstra festlig havde de inviteret Anne Linnet.

Ud over de normalt kendte Anne Linnet sange som Barndommens Gade og Tusind Stykker havde hun også taget en stribe julesange med. På forhånd havde centeret delt sanghæfter ud til alle, der var kommet for at høre koncerten, så publikum sang med, også selvom de fleste nok kendte hendes tekster i forvejen.