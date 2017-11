At holde hånden over lejerne

DEBAT. Af Michael Buch Barnes (S) og Alexander Bruhn Johansen (SF)

Til Folkebladets vælgermøde torsdag den 9. november i Brøndby fyldte boligpolitik meget. Rigtigt meget.

Som aktive i beboer/boligbevægelsen i Brøndbys almene boliger er vi rigtigt glade for, at det område fylder noget for partierne op til kommunalvalget.

Vi har noteret, at der er nogen uenighed om, dels hvordan boligerne skal udlejes, og dels om hvordan man ser på renoveringer af vores boliger.

Vi kan dog ikke lade udsagnet fra Venstre om, at det er partiet der “holder hånden over lejerne” stå.

Venstre var på landsplan hovedarkitekterne bag at regeringen (V og K) tog penge ud af landsbyggefonden i 00’erne (med støtte fra DF). Penge som vi som lejere i de almene boliger over hele landet havde sparet op til renoveringer.

Det klinger endog meget hult, når Venstre siger, de ikke vil sige ja til huslejestigninger, når der kommer nødvendige renoveringer, huslejestigninger som kommer, fordi der mangler penge i landsbyggefonden, penge som vi selv har sparet op, og som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tog i 00’erne.

Hvis du gerne vil beskytte lejerne og de almene boliger, så stem på en boligaktiv. I Brøndby er der denne gang desværre kun to, de undertegnede.

Den almene sektor er selvejende, selvstyrende og selvstændig.

Beboerdemokratiet er vore største styrke, vi er nærdemokrater.