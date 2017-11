At spise sammen giver venner

Ældre Sagen i Vallensbæk afholdt den 11. november Spis sammen-arrangement. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. Ældre Sagen i Vallensbæk har netop afholdt Spis sammen-arrangement

Af Heiner Lützen Ank

Ældre Sagen i Vallensbæk havde lørdag den 11. november arrangeret Danmarks spiser sammen på Rønnebækhus.

30 gæster, deriblandt beboere fra Rønnebækhus, modtagere af tryghedsopkald, hukommelsessvækkede med deres pårørende og enkelte som bor for sig selv i kommunen, havde sagt ja tak til invitationen.

Som flere sagde:

– Det er så dejligt at komme lidt ud og se andre mennesker, det gør vi ikke ret tit.

Nye og gamle venner

Menuen stod på bankekød og kartoffelmos og gammeldags æblekage til dessert. Kokken Bo Johansen, stod for menuen. Fra gæsterne kom, til de gik hjem, sang og spillede Nicolai Bang, og i løbet af eftermiddagen udviklede det sig til ønskekoncert.

Ifølge arrangørerne mødte flere af deltagerne nogle, de ikke havde set længe, mens andre havde arrangeret at mødes der, fordi de havde været med før. Blandt deltagerne var således et ægtepar, hvor den ene er hukommelsessvækket og kommer i Café Husk. De var også med for at komme lidt ud og se andre.

Blandt deltagerne var også to, som tidligere har mødt hinanden på Pilehavehus og nu går i kirke sammen om søndagen.