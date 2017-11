Berigtigelse

HELE OMRÅDET. I avisen den 21. november kom vi ved en fejl til at skrive, i forbindelse med læserbrevet Der mangler ledsagerordning, at Jan Diemer er formand for Dansk Blindesamfund kreds Storkøbenhavn Syd. Jan Diemer er ikke formand, men medlem. Vi beklager fejlen. Heiner Lützen Ank, redaktør

Af Heiner Lützen Ank