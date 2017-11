BGK’er kommer i Formel 4

Aske Nygaard Bramming kører denne Formel 4 bil. Foto: Claus Nygaard

SPORT. Aske Nygaard Bramming, der startede karrieren i BGK i Brøndby, skal i næste sæson køre Formel 4

Af Jesper Ernst Henriksen

Aske Nygaard Bramming startede i BGK i Brøndby, da han var 6 1/2 år gammel. Han har gennem sin ungdomstid fået gode resultater. I 2018-sæsonen tager han endnu et vigtigt skridt i sin karriere, når han rykker op i Formel 4. Det er den højeste formel-bil-klasse, man kan køre i Danmark. Samtidig er Formel 4 en international motorsports udviklingsklasse, som afvikles i tæt samarbejde mellem DASU og Team Danmark og som skal føde talenter til Renault 2.0.

Aske har skrevet kontrakt med Team FSP om en fuld sæson i Formel 4 i 2018. Han kommer til at stille til sæsonen i en fabriksny Mygale Formel 4 Renault racer. Han har allerede været i aktion i bilen til en testdag på Padborg Park, hvor det gik rigtigt godt. Han kørte en omgangstid på 59.308 sekunder, som blot er 55/1000-dele fra banerekorden.

– Den er egentlig ikke så anderledes at køre end den Formel 5, jeg blev Danmarksmester i. Men den har bredere dæk og derfor står den bedre fast i svingene. Så jeg kunne presse den hårdere rundt på banen. Og det gav mig nogle gode omgangstider. Den bremser lidt anderledes, og det betyder, at jeg kan rykke bremsepunktet til lidt senere på banen. Og så har den ikke en almindelig gearstang, men paddle-shift i rattet, ligesom en Formel 1-bil, siger han.