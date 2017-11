Borgere skal være jaget vildt

DEBAT. Af Jørgen Arild, spidskandidat til kommunalvalget for Nye Borgerlige

Brøndby Kommunalbestyrelse har sat en undersøgelse i gang vedrørende indførelse af kommunale p-vagter.

Det vil betyde, at Brøndbys borgere/skatteydere, skal jagtes af kommunens p-vagter i deres egen kommune, både når vi holder foran vores hjem og når vi færdes i kommunen, Det vil Nye Borgerlige sætte sig kraftigt imod, hvis vi får plads i kommunalbestyrelsen efter valget den 21. november.

Begrundelsen er, at der i Brøndby Kommune efter kommunalbestyrelsens mening er parkeringsproblemer i kommunen. Disse påståede parkeringsproblemer, deles ikke af langt størstedelen af borgerne i kommunen. Påstanden bør derfor underbygges, med en undersøgelse af hvor de påståede p-problemer er, og samtidig bør de offentliggøres, så der er mulighed for indsigelser.

Jeg er ikke i tvivl om, hvad kommunalbestyrelsens reelle intentioner er, det er at malke flere penge ud af borgerne i Brøndby, det er usmageligt, borgerne i Brøndby betaler allerede mere end rigeligt til kommunekassen.