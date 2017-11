Brøndby klar til sæsonens første finale

I weekenden kvalificerede Brøndbys volleykvinder sig til finalen i Nordic Club Championship. Foto: Flemming Patulski Nielsen

SPORT. I weekenden spillede Brøndbys volleykvinder sig frem til finalen i Nordic Club Championship efter sejr over hold fra Island og Norge

Af Heiner Lützen Ank

Søndag spillede Brøndbys Volleyligakvinder sig videre til NEVZA Club Championship, Nordic Club Championship, der ud over de nordiske lande også omfatter England.

Brøndby var selv arrangør af en af de indledende puljer og skulle fredag lægge ud mod islandske Afturelding.

Brøndby vandt første sæt 25-20, og i de to efterfølgende sæt sad Brøndby mere solidt på begivenhederne, hvilket betød, at der blev skiftet flittigt ud, så der kunne spares kræfter til søndagens kamp mod Oslo.

Således fik Brøndbys DU17-landsholdsspiller, det kun 15-årige hævertalent, Tajma Muharemovic, sin internationale seniordebut, da hun i slutningen af andet sæt afløste anfører Eva Bang. Det gjorde hun så godt, at der var genvalg til tredje sæt, hvor hun først blev skiftet ud igen, efter af have været med til at bringe Brøndby til en 19-10 føring.

Andet og tredje sæt blev vundet med henholdsvis 25-13 og 25-18.

Mere lige men dog sejr

Søndag mødte Brøndby Oslo Volley, som ligeledes havde en 3-0 sejr over Afturelding i bagagen.

Oslo lagde med stor succes ud med et utroligt højt servepres og de formåede i perioder at rive Brøndbys servemodtagning fra hinanden, og det lykkedes således Oslo at vinde første sæt 25-18.

Brøndby fik styr på sine server, men Oslo holdt stadig et godt tryk på serv og angreb og kom i front med 20-16, hvor Alina Sode bragte orden i regnskabet ved at serve Brøndby på 20-20 og to rotationer senere havde Brøndby taget sættet med 25-22.

I tredje sæt havde Brøndby styr på spillet fra start. Trine Kjelstrup som, for anden gang i løbet af weekenden blev kåret som kampens spiller, satte sig effektivt igennem i angrebet, og Eva Bang sørgede for, med nogle godt camouflerede lob, r at skabe noget luft.

Det hele blev sat i gang af libero Asli Ersózoglu og Alina Sode som sørgede for en stabil servemodtagning, som gav gode arbejdsbetingelser for angrebet og sættet kunne erobres med 25-19.

Også i fjerde sæt var der godt styr på spillet. Deprece Washington, som efter at være startet kampen som centerangriber, blev i andet sæt rykket ud på kanten og det kvitterede hun for i fjerde sæt ved at vinde fire af sine fem angreb. Mette Breuning leverede i fjerde sæt sit fjerde og femte servees, og gennem de to kampe havde hun i alt præsterede hele 34 server uden at lave en eneste servefejl undervejs.

Sættet blev vundet med 25-18, og som vinder af puljen, var Brøndby dermed sammen med tre andre hold, kvalificeret til finalerunden som spilles d. 19.-21. januar.

Efter weekendens kampe var Eva Bang, anfører og hæver for Brøndby, ganske tilfreds med det samlede resultat:

– I fredagens kamp mod det islandske hold havde vi helt styr på det. Det gik ikke helt så let i søndagens kamp, hvor vi i første sæt blev lidt overrasket over deres niveau. Men vi fik justeret spillet og de tre næste sæt spillede vi godt.

At Brøndby tabte første sæt var dog også til dels holdet egen skyld, siger Eva Bang:

– Vi lavede for mange uprovokerede fejl, så det skulle der strammes op på, og det blev der.

Ifølge Eva Bang er der flere gode ting at tage med fra kampene i weekenden:

Nogle af de yngre spiller får lov til at spille med fredag. Det er godt. Desuden er bredden i truppe større end tidligere år. De enkelte spillere kan mere. For eksempel bliver Deprece Washington rykket fra center til kant og gør det godt. Det viser noget om, at de enkelte spillere har meget at byde på.

Og så var det, siger Eva Bang, godt at prøve at spille mod andre hold end de normale:

– Holdene i den danske lige kender vi godt, og her møder vi hold, som vi ikke kender. Dermed skal man i langt højere grad fokusere kun på sit eget spil og ikke også de andres, og dte er både sjovt og godt.

Svær kamp venter

Allerede på torsdag, den 9. november, står Brøndby igen over for en svær opgave, når de i Øresundsligaen skal møde de svenske mestre, Engelholm, som er ubesejrede i deres foreløbige syv spillede kampe i den svenske liga samt to kampe i Øresundsligaen.

Kampen spilles kl. 20.00 på hjemmebanen i Stadionhal 1.