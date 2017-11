Af Bent R. Hansen, Sportsvej 69, st.th., Glostrup

At tilhøre de bløde trafikanter i Glostrup er mange steder en prøvelse.

Er man cyklist, er cykelstierne i så ringe stand, at man fristes til at køre på vejbanen, som ikke har alle de ujævnheder, som mange cykelstier har. Noget af det værste er alle de træer, som står langs med cykelstierne, hvor rødderne løfter asfalten. Med de sprækker, som trærødderne efterlader, vil det til vinter, når der kommer vand i dem og som senere fryser, efterlade huller i cykelstien. Når hullerne bliver repareret, er det så dårligt, at cykelstierne bliver endnu ringere at køre på.

De andre bløde trafikanter er fodgængerne. Mange steder er hækken ikke plantet inde på matriklen, men mange steder i skel. Når de så vokser op, breder de sig. Hvis der er anlagt to rækker fliser, kan to personer ikke gå ved siden af hindanden, da hækken i en del tilfælde er vokset halvt eller helt ud over den række fliser nærmest hækken, for eksempel flere steder på Sportsvej. Hvis man som forgænger går på vestsiden af Mjølnersvej og nærmer sig Sydvestvej, tror man, at man er kommet ud på landet, for der er den tidligere anlagte række fliser, fuldstændig dække af ukrudt, eller på vestlige side af vestbroen skal man næsten ud på cykelstien, hvis man er gående. Jeg forstår godt, at det er så dårligt, for der er vel ingen politiker i Glostrup, som bevæger sig ud i yderkanterne i kommunen. Jeg vil foreslå, at politikerne, i det ansvarlige udvalg, en gang om året laver en markvandring i yderkanterne af kommunen.