Der mangler ledsagerordning

Af Jan Diemer, formand Dansk Blindesamfund, kreds Storkøbenhavn Syd

At miste et sansetab som synet, når man er fyldt 67 år medfører, at borgeren mister mulighederne for at deltage aktivt i samfundets aktiviteter. Særligt når man ikke har mulighed for at få en ledsager, og det har man ikke i hverken Glostrup, Vallensbæk eller Brøndby Kommuner.

Synstabet medfører ikke blot et kommunikationshandicap, men i den grad også et færdsels-handicap, Konsekvensen er, at mange, særligt ældre nyblinde, isolerer sig i hjemmet og ofte føler sig ensomme i deres ufrivillige husarrest.

Ifølge servicelovens § 97 er det nemlig kun muligt at blive tildelt kommunal ledsagelse i op til 15 timer om måneden, hvis man mister synet, inden man fylder 67 år. Men virkeligheden for rigtig mange danskere er, at synet først svigter, når pensionisttilværelsen er i fuld gang. For eksempel var 70 procent af de 262 nye medlemmer, vi har registreret i Dansk Blindesamfund siden den 1. januar 2017, fyldt 67 år på indmeldelsesdagen.

Det betyder, at denne gruppe ikke kan få bevilget kommunal ledsagelse til eksempelvis indkøb eller fritidsaktiviteter som foredrag, koncerter eller museumsbesøg, hvis de bor i Glostrup, Vallensbæk eller Brøndby Kommuner. De er i stedet afhængige af at have en pårørende eller en bekendt, der kan ledsage til gøremål uden for hjemmet. Det kan dog lade sig gøre at oprette en ordning efter andre paragraffer i serviceloven, så kommunerne kan tilbyde sine borgere en håndsrækning til at komme rundt og tage del i samfundet også efter, at de er fyldt 67 år.

Så det synes jeg, at Glostrup, Vallensbæk og Brøndby Kommuner skulle komme i gang med.