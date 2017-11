Det sikreste valg

DEBAT. Af Jan Høgskilde, Delta Park 20,9,tv., DK-2665 Vallensbæk Str.

De Konservative i Vallensbæk har siden vi overtog borgmesterposten været garanten for en anderledes og unik kommune, når vi sammenligner med den øvrige Vestegn. Hvordan mon kommunen havde set ud, om ikke liste C havde haft flertallet? Med en rimelig sandsynlighed ville den have set ud som vores naboer.

På alle parametre ligner Vallensbæk ikke vores naboer, og jeg tror, vores borgere ønsker det sådan. Men ønsker du, som vælger og borger i Vallensbæk, at kommunen fortsat skal være unik, har det betydning, hvor du sætter dit kryds den 21. november.

Langt de fleste afstemninger i kommunalbestyrelsen sker ved, at et eller flere partier stemmer sammen med borgmesteren og C. Flertallet har kun været brugt enkelte gange, og det er godt. Vallensbæk har brug for det brede samarbejde. Et godt eksempel er det netop vedtagne budget, hvor alle fire partier er med. Men er det så ligegyldigt, hvor du stemmer 21. november.?

Nej for med de konservative ved roret i kommunen, har vi en garanti for, at udviklingen ikke løber løbsk. Ikke at jeg tror de øvrige partier ønsker det, men et alternativt flertal skal jo også finde noget at samarbejde om. Og jeg har svært ved at se Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF blive enige om ret meget.

Det er forsøgt etablering af et stort valgforbund udenom konservative, og på venstre side af C er det også forsøgt, og begge er fejlet. Regner man så med, at det ville kunne gå bagefter? De Konservative ved du, hvad står for. Vi har været garanten for det unikke Vallensbæk i mange år. Der er ikke plads til eksperimenter, om du fortsat ønsker, at Vallensbæk skal ligne Vallensbæk og ikke den øvrige Vestegn.

Du behøver ikke stemme C til Folketingsvalg, men ved Kommunalvalget er det sikrest.