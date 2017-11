Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 44

Af Heiner Lützen Ank

Politiet søger vidner til tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 30. oktober kl. 17.01 blev det anmeldt, at en 85-årig kvinde havde været udsat for tricktyveri i sit hjem på Turpinsvej i Brøndby. Tricktyveriet skete, da to kvinder ringede på hendes hoveddør og fortalte, at de kom fra hjemmeplejen. Kvinden undrede sig, men lukkede dem ind. De to kvinder forlod stedet ca. 10 minutter efter, hvor kvinden opdagede, at hun bl.a. manglede sin telefon.

De to kvinder beskrives begge som:

Danske kvinder mellem 50-60 år, havde gråt/lyst hår og var begge iført halvlange, sorte frakker.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.