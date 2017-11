Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 44 og 45

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Fredag den 3. november kl. 21.24 blev en 21-årig mand fra Rødovre sigtet for narkokørsel, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Roskildevej i Brøndby. Føreren blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

Sigtet for blandt andet narkokørsel og overtrædelse af våbenlov

GLOSTRUP. Mandag den 5. november kl. 22.10 på Banegårdsvej i Glostrup blev en politipatrulje opmærksom på en varevogn, som kørte for hurtigt og netop havde overhælet politibilen og herefter var kørt over en helle mellem cykelsti og vejbane. Patruljen bragte med det samme bilen til standsning og sigtede føreren, en 23-årig mand fra Greve, for narkokørsel, da betjentene skønnede, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Ved ransagning af bilen fandt betjentene en peberspray og sigtede ham derfor også for overtrædelse af våbenloven. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor en narkotest gav udslag for kokain, amfetamin og hash, ligesom han blev sigtet for at være i besiddelse af ulovlige stoffer, som han havde i sin pung.

Politiet efterlyser gerningsmænd til indbrud

GLOSTRUP. Onsdag den 8. november kl. 09.23 anmeldte en 64-årig kvinde, at hun netop havde overrasket to indbrudstyve, som var ved at bryde ind i hendes hus på Stationsparken i Glostrup. Kvinden råbte højt, da hun fik øje på gerningsmændene ved et af husets vinduer, hvorefter de to mænd løb fra stedet. Da politiet ankom, sikrede de det koben, gerningsmændene havde brugt til at bryde vinduet op og noterede et signalement af gerningsmændene.

Gerningsmændene blev beskrevet som:

A: Mand, 25-30 år, 175-180 cm. høj, almindelig af bygning med brunt, karseklippet hår. Han var iført en sort, skinnende jakke og lysebrune jeans.

B: Mand, 175-180 cm. høj, iført en brun jakke med hætte og bar på en sort og grøn rygsæk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

22-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Onsdag den 8. november kl. 09.39 blev en 22-årig mand fra Ishøj sigtet for kørsel uden førerret, da en politipatrulje bragte ham til rutinemæssig standsning i en varevogn på Fabriksparken i Glostrup. Manden erkendte, at han endnu ikke har taget kørekort.

Mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden

BRØNDBY. Onsdag den 8. november kl. 12.29 bragte en patrulje en personbil til standsning på Strandesplanaden i Brøndby. Føreren, en 32-årig mand fra Næstved, viste sig at være frakendt sin førerret, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Mand sigtet for narkokørsel efter færdselsuheld

GLOSTRUP. Onsdag den 8. november kl. 14.35 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Hovedvejen i Glostrup, hvor en 31-årig, mandlig bilist fra Glostrup, havde påkørt en anden bil bagfra. Manden viste sig at være svært påvirket af euforiserende stoffer, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Føreren af den bil, der blev påkørt, var en 59-årig mand fra Brøndby, som slap uden skader.

To unge mænd sigtet

GLOSTRUP. Torsdag den 9. november kl. 22.15 erkendte en 22-årig mand fra Greve sig skyldig, da han blev sigtet for kørsel uden førerret, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Nyvej i Glostrup. En af bilens fem passagerer, en 22-årig mand fra Greve, blev samtidig sigtet for at være i besiddelse af hash.

Politiet efterforsker tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 6. november kl. 12.15 blev en 23-årig kvinde fra Brøndby udsat for tricktyveri på Nygårds Plads i Brøndby. Kvinden var på vej mod Brøndby Station med sin datter, da to kvinder opsøgte hende for at spørge, om de måtte hilse på den lille pige. Da de to kvinder var gået, opdagede hun, at hendes taske, som havde ligget i en kurv under klapvognen, var væk.

De to kvinder beskrives som:

A: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk (muligvis østeuropæisk), omkring 35 år, 165-170 cm. høj med sort, mellemlangt hår. Hun var iført en brun jakke og havde lyserøde øreringe i ørene. Hun talte engelsk.

B: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk (muligvis østeuropæisk), 25-30 år, kraftig af bygning med sort, langt hår. Hun var iført blå cowboybukser og en sort jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Sigtet for ikke at overholde vigepligt efter påkørsel

BRØNDBY. Mandag den 6. november kl. 10.25 blev det anmeldt, at en 26-årig mand fra Hvidovre var blevet påkørt af en bil på sin el-scooter ved tilkørslen til Helsingørmotorvejen ved Roskildevej i Brøndby. Føreren af bilen, som havde påkørt el-scooteren, var en 26-årig mand fra Kastrup. Han erkendte, da han blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, da politiet ankom til stedet.