Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 45 og 46

Af Heiner Lützen Ank

21-årig sigtet for kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Fredag den 10. november kl. 18.23 blev en 21-årig mand fra Jyderup bl.a. sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til standsning på Nordre Ringvej i Glostrup, efter en patrulje så ham køre over for rødt lys. Bilens ejer, som var passager i bilen, fik ligeledes en påtale for at overdrage sin bil til en person uden førerret. Begge erkendte.

18-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Lørdag den 11. november kl. 19.40 blev en 18-årig mand fra Herlev sigtet for at køre bil, selvom han endnu ikke har kørekort, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Ballerup Boulevard i Glostrup.

30-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 13. november blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Brøndbyøstervej i Brøndby, hvor føreren, en 28-årig mand fra Brøndby, blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte forholdet.

Politiet efterforsker tricktyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 15. november omkring kl. 14 modtog politiet en anmelde om, at en 71-årig kvinde fra Glostrup havde været udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup i forbindelse med, at hun havde været ude at handle. Tricktyveriet skete, da hun blev opsøgt at to udenlandske kvinder, som spurgte hende om vej til en læge. Senere på dagen opdagede kvinden, at hendes pung var væk, og hendes dankort var blevet misbrugt.

Politiet efterforsker villaindbrud

GLOSTRUP. Onsdag den 15. november kl. 19.58 kørte politiet til Vældegårdsvej i Glostrup, da en 43-årig, mandlig borger havde anmeldt, at han havde haft indbrud i sit hus. Politiet foretog en undersøgelse af gerningsstedet og ledte efter spor fra gerningsmanden, som havde gennemrodet store dele af huset.

24-årig anholdt for narkokørsel

GLOSTRUP. Søndag den 12. november kl. 14.48 blev en 24-årig mand fra Albertslund anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev bragt til standsning på Vestergårdsvej i Glostrup. Han blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

34-årig kvinde sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Lørdag den 11. november kl. 16.20 blev en 34-årig kvinde sigtet for kørsel uden førerret, da en politipatrulje bragte hende til standsning på Strandesplanaden i Brøndby Strand, hvor det viste sig, at hun tidligere har fået sit kørekort administrativt inddraget. Kvinden erkendte forholdet.

37-årig kvinde sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Tirsdag den 14. november kl. 16.47 blev en 37-årig kvinde sigtet for kørsel uden førerret, da hun blev bragt til rutinemæssig standsning på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby, hvilket hun erkendte.