Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 46 og 47

Af Heiner Lützen Ank

29-årig sigtet i forbindelse med færdselsuheld

VALLENSBÆK. Fredag den 17. november kl. 15.35 blev en 29-årig mand fra Greve sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, efter han havde påkørt en 47-årig, kvindelig cyklist fra Brøndby på Strandesplanaden i Vallensbæk. Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet.

25-årig sigtet for kørsel i frakendelsestiden

BRØNDBY. Fredag den 17. november kl. 16.44 blev en 25-årig mand fra Kokkedal bragt til standsning i en personbil på Brøndbyøstervej i Brøndby og blev i den forbindelse sigtet for kørsel i frakendelsestiden, hvilket han erkendte.

29-årig sigtet for spirituskørsel

VALLENSBÆK. Lørdag den 18. november kl. 03.46 erkendte en 29-årig mand fra Vallensbæk sig skyldig i spirituskørsel, da han blev bragt til standsning på Rendsagervej i Vallenbæk, efter en 29-årig mand fra Albertslund havde ringet og anmeldt førerens usikre kørsel.

Ung mand sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Søndag den 19. november kl. 03.53 sigtede en betjent en 22-årig mand fra København for narkokørsel, da det viste sig, at han var påvirket af kokain, da han blev bragt til standsning på Park Allé i Brøndby. Han blev også sigtet for kørsel uden førerret, da han endnu ikke har generhvervet den, efter den tidligere er blevet frakendt. Manden erkendte og blev i forbindelse med anholdelsen bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

To unge mænd sigtet

BRØNDBY. Mandag den 20. november kl. 01.28 blev en 22-årig mand fra København sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor han erkendte, at han endnu ikke havde taget kørekort. Bilens passager, en 22-årig mand fra København, var bilens ejer, hvorfor han blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden førerret.

22-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 20. november bragte en patrulje en personbil til standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor føreren, en 22-årig mand fra København, blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte, at han endnu ikke har taget kørekort.

28-årig anholdt for narkokørsel

GLOSTRUP. Onsdag den 22. november kl. 20.33 blev en 28-årig mand fra Taastrup anholdt og sigtet for narkokørsel på Banegårdspladsen i Glostrup. Han blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, da politiet ved visitation og ransagning af hans køretøj fandt flere klumper hash. Han erkendte sig skyldig i sigtelserne og blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.