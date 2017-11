Donationer til børn

GLOSTRUP. Søsterloge nr. 88 Lathyrus har i anledning af logens 17 års stiftelsesdag uddelt donationer til fire forskellige organisationer

Af Jesper Ernst Henriksen

Julemærkehjemmet Kildemose fik 5.000 kroner af søsterlogen. Det er for børn, der mistrives som følge at personlige udfordringer i forbindelse med f.eks. at gennemføre et vægttab, mobning eller forældres skilsmisse. Opholdet varer 10 uger, og børnene bliver derefter fulgt tæt i et år.

Børnene lærer at leve et liv med sund kost, masser af motion, nærvær og kammeratskab. De lærer at tackle mobning, får styrket deres selvværd og knytter venskaber.

Børn, Unge & Sorg fik også 5.000 kroner. Det er en landsdækkende organisation, der tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge under 28 år, der lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

Børnene og de unge bliver støttet og behandlet, så de kan leve med sorgen, som en del af deres liv. De tilbydes individuel terapi og terapi i grupper. Børn fra 0-3 år hjælpes gennem forældrene. For unge i alderen 16-27 år er tilbuddene fortrinsvis terapi i grupper.

Desuden er der givet donation på kr. 1.000,- til De Blindes Julelys og kr. 2.000,- til Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond.