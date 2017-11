Effektivisering i Gadager?

DEBAT. Af Hanne Stærke, Gadager 5, 2600 Glostrup

Af Hanne Stærke, Gadager 5, 2600 Glostrup

Den 26. september 2017 afholder Gadager ordinært afdelingsmøde. Bestyrelsens formand, Kurt Arve Jensen, gennemgår beretningen.

Til beretningens punkt 5: Effektivisere, gøre det smartere, spørger jeg, om det er korrekt opfattet, at det betyder afskedigelser. Hertil er svaret, at det gør det blandt andet.

Efter beretningen spørger jeg igen, om det er formandens og bestyrelsens formål at arbejde for afskedigelser. Her henviser Kurt Jensen til regeringens spareplan 2020.

I 2020-spareplanen står der blandt andet, at: effektiviseringsmålet er et samlet mål for hele den almene boligsektor. Det er altså op til de enkelte boligorganisationer og afdelinger selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem. Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål.

Formanden har lige, i sin beretning, givet vores gårdmænd stor ros for deres arbejde. Jeg forstår ikke sammenhængen mellem, at vores gårdmænd og Driftskontoret, der gør et fantastisk stykke arbejde og lige har fået ros, nu kan se i øjnene, at der skal effektiviseres og dermed afskediges medarbejdere. Hvordan kan man tro, at så flot en indsats kan bevares, hvis der skal afskediges medarbejdere?

Såfremt det overhovedet kan komme på tale, at Gadager skal afskedige folk, så må det være beboerne, der på et afdelingsmøde skal være med til at træffe den beslutning. Der skal indkaldes til møde, hvor vi drøfter, om vi vil være med til fyringer eller finde alternative besparelser. Det gør jeg opmærksom på til afdelingsmødet, og jeg forlanger udtrykkeligt, at det bliver referatført. Dette fremgår ikke af referatet. Afdelingsbestyrelsen vælger altså bevidst ikke at referatføre en beboers kritiske indsigelser.

Nu viser det sig, at hækkeklipning og græsslåning skal udliciteres, og at der er fyret en medarbejder på Driftskontoret.

Kan det leve op til Gadagers store krav? Hvor er demokratiet blevet af?