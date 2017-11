En lille historie

DEBAT. Af Ulf Taube (S), kandidat til kommunalvalget

En venstremand arvede engang en travhest. Den var dyr i drift og vandt heldigvis også nogle præmier til sin ejer. Men venstremanden mente nu nok, han kunne gøre det bedre. Hvis han sparede på foderet til travhesten og den stadig løb godt og vandt, ville han blive rigere. Og det gjorde han så.

Hesten klarede det udmærket til at begynde med, så venstremanden mente nok, han kunne spare lidt mere på det dyre hestefoder.

Som tiden gik, blev der længere og længere mellem sejrene på travbanen, og venstremanden vidste nu ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. En dag gik hesten hen og døde, og det blev så den tragiske ende på eventyret for venstremanden.

På samme måde har jeg det, når jeg læser Venstres valgprogram for Glostrup. Der er ikke det gode, Venstre ikke vil gøre for borgerne: Kommunale muligheder for børn og unge med særlige behov skal forbedres, pårørende til syge skal have aflastning og borgerne skal kunne benytte institutioner som svømmehal og genbrugsstation, når det passer dem

Alt sammen meget godt, men når jeg så samtidig ved, at Venstre vil spare på pengene, effektivisere, skære ned, sætte skat og grundskyld ned, så hænger det ikke sammen. Man kan ikke både blæse og have mel i munden.

I stedet vil jeg anbefale vælgerne i Glostrup at stemme på liste A, så vi igen kan få en socialdemokratisk ledet kommune med social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed.