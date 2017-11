En ny jazzaften

BRØNDBY. Den 1. december er der igen jazzaften i Brøndby Jazzklub

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Jazzklub er igen klar med et arrangement med mad, musik og hygge, nemlig fredag den 1. december kl. 19.30.

Et meget populært orkester, som har gæstet klubben flere gange, nemlig The Spirit Of New Orleans, som er et af de mest kendte og rutinerede orkestre i Danmark, gæster jazzklubben denne aften. Der spilles ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens og egne kompositioner, kort sagt hele vejen rundt med swingende jazzmusik.

Yderligere informationer på Brøndby Jazzklubs hjemmeside.