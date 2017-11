En stor tak til alle der satte kryds ved liste Å

DEBAT. Af Kim Limkilde-Welcher, Forperson Alternativet Brøndby

Kommunalvalget er nu overstået, og vi kender resultatet for kommunalvalget 2017 i Brøndby. Vi fik desværre ikke med 517 stemmer nok til at opnå et mandat i kommunalbestyrelsen, men det gik alligevel rigtigt godt for Alternativet i Brøndby.

Ved folketingsvalget 2015, fik Alternativet i Brøndby 3 procent mod 4,8 procent på landsplan. Ved dette valg fik Alternativet i Brøndby 3,2 procent hvor landsgennemsnittet for Alternativet lå på 3,0 procent. Vi kan derfor med stolthed sige at vi i forhold til landsgennemsnittet har fået 0,1 procent mere end landsgennemsnittet. I forhold til folketingsvalget 2015, hvor landsgennemsnittet lå på 4,8 procent, fik vi dengang 1,8 procent under landsgennemsnittet, så også i dette lys, er det gået rigtigt godt i Brøndby. Så selvom vi ikke har opnået et mandat, har vi dog gjort det rigtigt godt i Brøndby, og det skal alle der har sat sit kryds ved liste Å, være stolte af. Alternativet Brøndby har nu fire gode år, til at etablerer os godt og grundigt i Brøndby, hvor vi kommer til både at formulere en masse af alternative idéer, på mange af de udfordringer vi har i Brøndby, ligesom vi vil arrangere en række arrangementer, hvor vi sammen med medlemmerne – vil udarbejde fremtidens løsninger for Brøndby.